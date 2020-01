ll Mattino – Quattro rinnovi per il Napoli: c’è il si dei calciatori

Quattro rinnovi per il Napoli, c’è il si dei calciatori. A riferirlo è l’edizione odierna de Il Mattino che parla di trattative in dirittura d’arrivo.

Allan, Zielikinsi, Milik e Maksimovic hanno detto si alla SSCN. Quattro rinnovi per il Napoli che in questo modo comincia a mettere ordine nel suo organico, cominciando a gettare le basi per la prossima stagione. Secondo quanto fa sapere Il Mattino il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e l’ad Andrea Chiavelli da domani avranno sul tavolo i contratti dei quattro giocatori. Il Napoli li blinda quattro pezzi importanti e guarda in avanti, ma soprattutto evita altri problemi come quelli legati a Mertens e Callejon. I rinnovi non sono ancora stati firmati ma la strada è in discesa. Proprio i prolungamenti dei contratti, sono stati alcuni dei fattori che hanno fatto crescere il malumore in casa azzurra. La stagione, però, non è ancora finita e l’obiettivo Europa è ancora possibile.

Rinnovi: Mertens e Callejon

I quattro rinnovi blindati dal Napoli non fanno spegnere le voci sul futuro di Mertens e Callejon. Entrambi hanno un contratto in scadenza a giugno 2020. Da gennaio entrambi i calciatori possono parlare e accordarsi con qualsiasi altro club, senza dover dare spiegazioni al Napoli che li perderebbe a parametro zero a fine stagione. Aurelio De Laurentiis sta cercando bloccare almeno Dries Mertens, volato in Belgio proprio alla vigilia della sfida con l’Inter. Il problema muscolare lo ha tenuto fuori contro uno delle squadre che lo vuole mettere sotto contratto a fine stagione. Il belga dà priorità al Napoli ma per ora l’intesa sul rinnovo non è arrivata, nonostante la buona offerta del patron azzurro. Discorso diverso per Josè Callejon: lo spagnolo sembra sempre più lontano da Napoli. Gattuso lo farà giocare titolare contro l’Inter, ma a fine stagione le strade del club partenopeo e dello spagnolo sembrano destinate a separarsi.