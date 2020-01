Premier su Meret: il Napoli ha preso una decisione

Gli occhi della Premier su Meret. L’estremo difensore del Napoli piace oltremanica, grazie anche alle sue ottime prestazioni in Champions.

Alex Meret è l’uomo copertina del Napoli, insieme con Di Lorenzo una delle note veramente positive di questa stagione travagliata. Le sue parate spettacolari e decisive, le prestazioni scintillati fatte vedere in Serie A e Champions League non passano inosservate. La Premier su Meret, dimostra la bontà dell’operazione compiuta dal Napoli che è andato a prendere il calciatore dopo un infortunio, ha saputo aspettarlo dopo un altro grave infortunio ed è stato ripagato. La lungimiranza di Aurelio De Laurentiis e dello scouting azzurro è uno degli assi nella manica che fino ad ora ha permesso alla squadra di restare in alto in classifica. La stessa che senza investitori esterni dovrà tenere a galla il Napoli anche nel prossimo futuro. Con una cessione il discorso sarebbe diverso, ma al momento non si segnalano trattative.

Alex Meret: la decisione del Napoli

In Premier League hanno fiutato l’affare, si sono accorti di un portiere di appena 22 anni che rappresenta il futuro della Nazionale italiana di calcio. Il Napoli, però, lo considera “incedibile” secondo quanto scrive Il Mattino. La Premier su Meret, però, non molla e come scrive il quotidiano campano il procuratore “Federico Pastorello ha ricevuto diverse offerte” per il portiere. Anche in Italia “Inter e Juventus hanno mostrato forti interessamenti“. Da questo punto di vista De Laurentiis non cede, vuole fare di Meret il perno da cui ricominciare nei prossimi anni. Chi potrebbe partire è Orestis Karnezis, che in questa stagione non è mai sceso in campo. A 34 anni l’ex estremo difensore dell’Udinese vorrebbe giocare con maggiore continuità. Il Napoli è pronto a lasciarlo partire, qualora dovesse arrivare una buona offerta. Intanto si attendono novità per Lobotka, con il calciatore che spinge per vestire l’azzurro.