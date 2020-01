Napoli-Inter: anche Luperto in dubbio, pronto Di Lorenzo

Il fato non sta di certo aiutando Gennaro Gattuso. Per Napoli-Inter anche Luperto è in dubbio, pronto a sostituirlo Giovanni Di Lorenzo.

La probabile formazione del Napoli è obbligata, a causa degli infortuni, ma in alcuni casi è ancora un rebus. In difesa Maksimovic e Koulibaly sono out per infortunio, Luperto il naturale sostituto non è al meglio. Gennaro Gattuso in conferenza stampa ha lasciato aperto qualche spiraglio per il giocatore pugliese, ma sulla sua presenza in campo ci sono molti interrogativi. Luperto in dubbio con Di Lorenzo pronto a sostituirlo. Sarebbe l’ennesima gara da titolare per l’ex Empoli, l’ennesimo cambio di ruolo a cui si dovrà adattare i nome dell’emergenza. Prima adattato a sinistra per la continua indisponibilità di Ghoulam, poi centrale di difesa. Insomma non c’è pace per Di Lorenzo una delle poche note veramente positivo di questo campionato del Napoli. Eppure al suo arrivo in maglia azzurra c’era chi storceva il naso.

Dubbio Luperto: chance per Fabian Ruiz

Obbligato il centrocampo del Napoli con Fabian Ruiz che ha recuperato e potrà giocare, con Allan e Zielinski. A meno che Gattuso non voglia puntare sulla sorpresa Gaetano dal primo minuto nel ruolo di regista, il centrocampo sembra già fatto. Poche chance per Elmas che partirà dalla panchina. Anche l’attacco è praticamente già composto, con Mertens fuori per infortunio ci saranno Milik, Insigne e Callejon. Il dubbio Luperto intanto tiene in ansia staff tecnico e tifosi, fino all’ultimo si valuteranno le sue condizioni fisiche. Nel caso non dovesse farcela allora Di Lorenzo lascerà il posto sulla destra a Hysaj, mentre a sinistra c’è il solo Mario Rui costretto a giocare di nuovo titolare. La situazione attuale fa capire che a questa squadra servono almeno due innesti, se non tre. Qualcosa bisogna fare per cercare di chiudere al meglio una stagione sfortunata.