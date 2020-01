Infortunio e mercato: Mertens salta l’Inter e può decidere il suo futuro

Mertens salta l’Inter per infortunio, una coincidenza che getta qualche ombra sul futuro del calciatore corteggiato anche dai nerazzurri.

Mertens salta l’Inter. Dries Mertens è volta in Belgio, per affidarsi alle cure del centro di fisioterapia della Nazionale belga ad Anversa. Tornerà mercoledì, lo ha ribadito Gattuso in conferenza stampa: “Abbiamo preferito farlo ‘manipolare’ dai terapisti di fiducia“. La decisione è stata presa dopo gli esami strumentali a cui si è sottoposto il calciatore, che hanno evidenziato una distrazione agli adduttori. Il belga non ci sarà con i nerazzurri una sorta di fato, dato che i nerazzurri sono proprio la squadra che più gli sta facendo la corte. Il calciatore è in scadenza di contratto a giugno e già da ora può cominciare a parlare con qualsiasi società per il rinnovo. Il belga non giocherà la sfida con Conte a causa dell’infortunio, ma restano insistenti le voci di mercato.

Inter ancora su Mertens. La Cina è lontana

Come ricorda il Corriere dello Sport oggi in edicola, sul calciatore c’è ancora l’Inter che vorrebbe ingaggiare il calciatore a fine stagione: a parametro zero. Anche il Borussia Dortmund si è messo pazientemente ad aspettare sulla sporta, mentre i cinesi sono tagliati fuori a causa del tetto salariale a 3 milioni di euro. “Il Napoli ha messo sul piatto un’offerta importante per trattenerlo: il medesimo ingaggio attuale, e dunque 4,2 milioni a stagione, fino al 2022 (con bonus alla firma). Mertens, che compirà 33 anni il 6 maggio, dal canto suo aspira a un triennale, però al cospetto di una serie di garanzie tecniche per il futuro potrebbe anche accettare un biennale. Ovvero: vorrebbe ancora competere ad alti livelli in Italia e in Europa” scrive Corriere dello Sport. Per ora Mertens salta l’Inter, la sfida contro quella che potrebbe essere la sua futura squadra a fine stagione. Il belga vuole restare al Napoli, ma l’accordo non arriva.