Antonio Conte ha parlato di Napoli-Inter e di Rino Gattuso. L’allenatore dei nerazzurri vuole vincere San Paolo per mantenere la vetta della classifica.

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa di Napoli-Inter. Tutto è pronto per la sfida dell’Epifania al San Paolo. Rino Gattuso ha diramato la lista dei convocati e sfiderà l’amico e collega Conte con quattro assenti.

Il tecnico dei nerazzurri ritrova Barella e l’infermeria vuota, con il solo D’Ambrosio indisponibile. I bookmakers credono nell’impresa azzurra, ma Conte vuole mantenere la testa della classifica e scenderà in campo per ottenere i tre punti.

“I ragazzi sono tornati dalla sosta con la giusta determinazione. A Napoli ci aspettiamo una partita difficile, è una squadra con grande qualità e un’ottima rosa. Ora è arrivato Gattuso, dovremo fare molta attenzione. Rino ha grande spirito, riesce a trasferire ottime cose“.

Conte ha poi parlato di Rino Gattuso-

“In Gattuso rivedo la grande passione che ha per il calcio, ha fatto la gavetta e ho grande rispetto. Ha affrontato anche difficoltà all’estero, in Lega Pro.

A tanti viene data l’opportunità e sono più fortunati, si è costruito come me tutto con le sue mani”.

“Napoli è la risposta a quanto fatto col Milan, secondo me si è sottovalutato il suo lavoro lì vista l’annata attuale. Se l’è meritato, gli auguro il meglio… da dopo l’Inter“.

Conte al San Paolo per la testa della classifica.

“Sarà una partita impegnativa su un campo difficile, fare punti a Napoli darebbe ancora più fiducia in questi mesi. Abbiamo iniziato un percorso, non bisogna essere semplici nei discorsi, il lavoro ci ha fatto ottenere 42 punti e dovrà darci ulteriori garanzie”.

L’Inter sta convincendo Conte, che ne approfitta per tirare fuori l’orgoglio.

“A me interessa costruire qualcosa di positivo coi ragazzi, viste le difficoltà in pochi si sarebbero aspettati l’Inter in testa a pari punti. Dobbiamo solo pensare a crescere per toglierci soddisfazioni”.

“La percentuale Scudetto non possiamo dire se è cresciuta o meno, ma stiamo acquistando credibilità e dobbiamo continuare a dare stabilità. Negli ultimi anni si è creato un gap importante tra chi ha vinto e chi insegue: non puoi cancellare tutto con la bacchetta magica”.

Conte glissa su Vidal.

“Vidal? Non mi piace parlare di giocatori altrui per rispetto di tutti. Non l’ho fatto e non lo farò nemmeno adesso. Dopo 6 mesi abbiamo fatto valutazioni tutti insieme, la società lo sa, io valorizzo ciò che mi viene messo a disposizione”.