Serie A: i bookmakers danno fiducia a Gattuso, Napoli-Inter in equilibrio. Occasione Juve: con il Cagliari «1» a bassa quota, plausibile anche una «X»

LE QUOTE DI NAPOLI – INTER

Malgrado la differenza in classifica, su Stanleybet il match del San Paolo è aperto a ogni risultato malgrado le recenti traversie e un ritardo di 18 punti in classifica. L’Inter è l’unica squadra di A ancora imbattuta in trasferta (sette vittorie e un pareggio), ma al San Paolo negli ultimi anni si è tolta un paio di soddisfazioni solo in Coppa Italia: nel gennaio 2011 (vittoria ai rigori) e nel gennaio 2016 (0-2). In campionato, invece, non riesce a vincere dal lontano 18 ottobre 1997 (0-2).

L’ultimo incrocio risale allo scorso 19 maggio e si è risolto in una goleada azzurra (4-1)

Ecco le quote di Napoli – Inter: Il segno «1» viaggia a 2,50, il «2» nerazzurro vale 2,70, il pareggio è a 3,45. Per domenica, gli analisti prevedono reti da entrambe le parti e quotano al ribasso il Goal, a 1,55.

LE QUOTE DELLA SERIE A

Dopo le quote di Napoli – Inter, analizziamo le altre gare della serie A con le relative analisi dei bookmakers:

JUVENTUS – CAGLIARI

Compito sulla carta agevole per la Juventus, che lunedì pomeriggio ospita un Cagliari sceso al sesto posto dopo le sconfitte con Lazio e Udinese.

Le quote sembrano non lasciare scampo ai sardi: il segno «1» plana a 1,27, il «2» vale 10 volte la scommessa ed è la quota più alta della giornata.

Robusto anche il pareggio, a 5,75.

Nelle ultime tre stagioni la Juve ha riportato sei successi su sei negli scontri diretti, segnando 15 reti e subendone soltanto una. Anche per questo c’è aria di Over, dato al ribasso (1,42).

Se si calcolassero solo i risultati ottenuti alla fine del primo tempo, il Cagliari di Maran avrebbe sorprendentemente un punto più della Juventus: plausibile quindi una «X» al 45′, data a 2,80.

LE ALTRE



Il turno si apre domenica all’ora di pranzo con Brescia-Lazio: biancocelesti favoriti nettamente, a 1,55, vittoria bresciana a 5,25.

Quote divaricate anche in Roma-Torino, con il giallorossi a 1,47 e i granata a 6,40.

Milan (1,55) avanti sulla Sampdoria (6,55), abissale la differenza tra Atalanta (1,30) e Parma (9,00). Equilibrio tendente all’«1» fra il Bologna (2,40) e la Fiorentina nella quale debutta Iachini (2,90).