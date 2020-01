Napoli – Inter i convocati di Gattuso. Ecco dove vederla in streaming e tv

Napoli – Inter i convocati di Gattuso. Koulibaly non recupera, quattro assenti per gli azzurri. Fabian Ruiz ha recuperato, ritorna Tonelli

Dopo la conferenza stampa, Gattuso ha diramato la lista dei convocati del Napoli per la sfida contro l’Inter di Antonio Conte. Se l’ex Juventino sorride, non si può dire la stessa cosa per l’allenatore dei partenopei, costretto a rinunciare a Koulibaly e Mertens.

Il senegalese non verrà rischiato e seguirà la partita contro la prima della classe dalla tribuna. Anche Mertens, ancora alle prese con un problema all’adduttore, non sarà della partita.

Torna Fabian Ruiz a centrocampo, ancora indisponibili Ghoulam e Maksimovic.

NAPOLI – INTER I CONVOCATI DI GATTUSO

I convocati di Gennaro Gattuso per Napoli-Inter : Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Insigne, Karnezis, Leandrinho, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Mario Rui, Meret, Milik, Ospina, Tonelli, Younes, Zielinski.

PROBABILI FORMAZIONI

Gattuso dovrebbe affidarsi ancora al 4-3-3 e dovrà far fronte fra le altre alle assenze di Koulibaly e Maksimovic in difesa e di Mertens nel reparto offensivo. Out anche il lungodegente Malcuit.

In attacco sarà dunque Milik ad agire da centravanti, con Callejón e Insigne esterni offensivi ai suoi lati. In mediana Fabian Ruiz sarà nuovamente il playmaker, con Allan e Zielinski che dovrebbero agire da mezzali ai suoi lati.

Fra i pali giocherà Meret, mentre in difesa al centro accanto a Manolas dovrebbe esserci Luperto, con Di Lorenzo e Mario Rui terzini.

Si svuota l’infermeria di Conte, che riavrà a disposizione anche Barella. Il sardo partirà probabilmente dalla panchina, mentre dovrebbero vedersi dal 1′ Sensi nel ruolo di mezzala sinistra e Brozovic in regia accanto a Gagliardini, favorito su Vecino per la mattonella di mezzala destra. Sulle fasce Candreva e Biraghi, mentre in attacco, scontata la squalifica, Lautaro Martínez farà di nuovo coppia con il belga Lukaku. In difesa, infine, davanti a capitan Handanovic, Godin dovrebbe essere preferito a Bastoni per completare la linea a tre con De Vrij e Skriniar. Out il solo D’Ambrosio, mentre il recuperato Asamoah potrebbe andare in panchina.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez

NAPOLI-INTER STREAMING E TV

Il big match Napoli-Inter sarà trasmesso in esclusiva da Sky in diretta tv sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno seguire la partita anche in diretta streaming attraverso Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l’apposita applicazione per sistemi iOS e Android.

In alternativa c’è anche l’opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui la Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.