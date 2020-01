Gattuso e il gioco delle coppie: Fabian Ruiz ancora regista con l’Inter

Gattuso ed il gioco delle coppie, lo ribadisce in conferenza stampa: “Non parlo di mercato, ma a me piace giocare con le coppie”.

Fabian Ruiz e Gianluca Gaetano sono i due che in questo momento possono giocare come vertice basso del centrocampo. Al Napoli serve un regista, sia a livello tattico, sia a livello numerico. Attualmente la rosa azzurra è composta da 5 centrocampisti. Per il gioco delle coppie di Gattuso ne serve almeno un altro, il mimino per il 4-3-3 che utilizza il tecnico calabrese. In conferenza stampa Gattuso è stato chiaro non vede Allan come regista: “Si vede che a lui piace guardare la porta” poi ci sono delle eccezioni: “Anch’io qualche volta ho fatto il vertice basso, ma non era quello il mio ruolo“. Il brasiliano si è sempre messo a disposizione del tecnico, segnale forte che gli ha lanciato una squadra che “sta sputando il sangue e lavora bene”.

Le coppie di Gattuso: Elmas non è un regista

Nemmeno Elmas può giocare come regista, lo ha confermato lo stesso Gattuso che in quel ruolo punta soprattutto su Fabian Ruiz e Gaetano. Proprio il giovane centrocampista della cantera azzurra potrebbe essere una soluzione in qualche gara, anche se in questo momento il Napoli non si può permettere troppi esperimenti. Nel gioco delle coppie di Gattuso può entrare Lobotka, quel calciatore che potrebbe completare numericamente il reparto ma anche dare quella soluzione tecnica che serve al suo modulo. La trattativa si può sbloccare da un momento all’altro, ma con l’Inter lunedì 6 gennaio al San Paolo bisognerà puntare ancora su un ‘fuori ruolo’. Ruiz non è un regista, non ha i tempi, ma può assicurare grande qualità di palleggio. In questo momento non si può fare diversamente, a meno che non si voglia puntare il tutto per tutto con Gaetano qualora lo spagnolo non dovesse recuperare.