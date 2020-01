Lobotka sarà del Napoli. Dalla Spagna indizi importanti. Dopo la gara tra Celta e Osasuna potrebbe arrivare la famosa fumata bianca

Stanislav Lobotka è pronto a vestire la maglia del Napoli. Gennaro Gattuso conta di averlo contro la Lazio. Il Napoli domani sera nella super-sfida contro l’Inter dovrà fare ameno di koulibaly, Maksimoviv e Mertens.

Fabian ancora in dubbio. La rosa azzurra necessita di alcuni innesti di qualità e lo slovacco rientra tra questi.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” Lobotka totalmente immerso nella trattativa con il Napoli, con il quale ha già un accordo di massima, e addirittura potrebbe non scendere in campo stasera nel match tra il suo Celta Vigo e l’Osasuna.

Secondo il tecnico del Celta lo slovacco è troppo concentrato sull’addio e non sugli affari del campo. C’è però da attendere, la volontà del club spagnolo e pure l’esigenza dei galiziani di non creare problemi tra la squadra e la piazza.

Dalla Spagna arrivano indizi importanti, come le dichiarazioni dell’allenatore che avvicinano Lobotka al Napoli. La trattativa è giunta agli scampoli finali: serve solo un pizzico di pazienza per far sì che l’ambiente di Vigo digerisca nel miglior modo la notizia. La valutazione del classe ’94 è fissata intorno ai 20 milioni, una cifra pattuita con il Napoli, col quale c’è da smussare solo gli ultimi angoli riguardanti i bonus e le forme di pagamento. Se stasera con l’Osasuna non giocherà il segnale sarà chiaro: vorrà dire che è arrivato l’ok per il passaggio in azzurro.