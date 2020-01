Napoli-Inter: speranza per Fabian Ruiz, Mertens preoccupa

Per Napoli-Inter salgono le quotazioni di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo si era fermato a causa della febbre negli scorsi giorni.

Nella probabile formazione del Napoli che il 6 gennaio sfida l’Inter allo stadio San Paolo, potrebbe mancare Dries Mertens. Il calciatore belga ha svolto ancora lavoro differenziato, insieme con Koulibaly e Maksimovic. Difficilmente l’attaccante riuscirà a recuperare, al massimo potrebbe andare in panchina. In Napoli-Inter potrebbe esserci Fabian Ruiz. Lo spagnolo ha svolto lavoro in palestra ed in campo ed è apparso ristabilito dopo l’attacco febbrile. Gennaro Gattuso può sorridere perché lo spagnolo appare ristabilito, sarà valutato anche nella giornata di domani ma il peggio sembra passato. La carenza a centrocampo che ha in questo momento il Napoli mette sempre tutti in allarme, appena c’è un problema. La necessità di intervenire in quella zona del campo appare evidente, ecco perché si ha fretta di chiudere l’affare Lobotka.

Napoli-Inter: Fabian Ruiz nella probabile formazione

Fabian Ruiz in Napoli-Inter può essere quasi una certezza, così come la linea difensiva. Con Maksimovic che lavora a parte e Koulibaly non ancora al meglio, Gattuso non può fare altro che puntare sulla coppia Luperto-Manolas. Per il giovane difensore pugliese sarà un banco di prova importante, dato che dovrà sfidare gente come Lautaro Martinez e Lukaku. Obbligati, o quasi, anche i terzini che saranno Di Lorenzo e Mario Rui. In mediana Allan dovrà prendere di nuovo le chiavi della regia, si spera per l’ultima volta in questa stagione. Con Ruiz quasi completamente ristabilito ci sarà anche Zielinski in mediana. In attacco spazio a Milik, con Insigne che giocherà nel suo ruolo preferito ovvero largo a sinistra, mentre a destra ci sarà Callejon. La sfida con l’Inter è di quelle da non sbagliare, per dare continuità alla vittoria contro il Sassuolo. I tre punti sono quantomai necessari, il treno per l’Europa non aspetta nessuno.