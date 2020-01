Napoli tre colpi dal Verona: Amrabat vicinissimo. Tutti i nomi

Il Napoli mette nel mirino tre colpi dal Verona. Amrabat è vicinissimo ma c’è ancora una distanza da limare. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

Gli altri nomi del mercato del Napoli sono di prospettiva e potrebbero arrivare tutti a giugno. Però Cristiano Giuntoli ha cominciato ad intessere la tela, per chiudere virtualmente già a gennaio. Sofyan Amrabat è il nome più vicino agli azzurri. A 23 anni il centrocampista marocchino è stato individuato come uno di quelli da schierare al fianco di Allan, o magari da sostituto del brasiliano che è pronto al rinnovo. Quindici milioni di euro per strapparlo al Verona, che ne chiede due in più. Una distanza che viene ritenuta colmabile, come riferisce Corriere dello Sport. Il suo arrivo al Napoli è fissato per giugno, prima il Verona deve riscattarlo a 3 milioni di euro dal Bruges. Il Napoli pensa a tre colpi dal Verona e continua a trattare.

Asse tra Napoli e Verona: gli altri nomi

Nella lista di Cristiano Giuntoli non c’è solo Amrabat. Da tempo lo scouting azzurro ha dato parere positivo su Amir Kadri Rrahamani, difensore che compirà 26 anni a febbraio. Albanese con cittadinanza kosovara è ritenuto uno che nella difesa azzurra ci può stare. Abile nel rubare palloni e dal fisico imponente il Napoli sta cercando di chiudere la trattativa. Tra i 10 ed i 15 milioni di euro si può fare. Tra i tre colpi del Napoli dal Verona c’è Marash Kumbulla, corazziere di 185cm che sta convincendo un po’ tutti. L’operazione sarebbe in stile Napoli, dato che il giocatore ha 20 anni da compiere a febbraio ed è un prospetto per il futuro. La società campana lo sta monitorando, con Giunto ed il ds del Verona Tony D’Amico pronti a discuterne. Prima però c’è da sistemare i casi urgenti come l’acquisto di un regista, magari Lobotka.