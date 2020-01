Napoli-Lobotka, il Celta dice no a una proposta di De Laurentiis. Le ultime

Napoli-Lobotka, il Celta Vigo dice no a una proposta di Aurelio De Laurentiis. Arrivano novità sull’affare di calciomercato.



NAPOLI, LOBOTKA, CELTA. Il Napoli sta per chiudere il primo acquisto del calciomercato invernale: Stanislav Lobotka. Il centrocampista, come riporta l’edizione odierna di “TuttoSport”, ha già detto sì all’accordo da quattro anni e mezzo, per 1,8 milioni a stagione più bonus.

Lobotka aspetta che martedì ci sia il contatto decisivo tra il Napoli e il Celta. Si parte da una base di 20 milioni complessivi.

Il Celta, tira sui bonus per avvicinarsi quanto più è possibile ai 25 milioni di Euro. Il Napoli ha offerto due milioni di bonus, forse con tre si potrebbe sbloccare definitivamente la trattativa.Il Celta Vigo dice no a una proposta di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Calcio Napoli ha provato con il prestito oneroso e obbligo di riscatto, ma sulla cessione a titolo definitivo il Celta è inamovibile.

Martedì è attesa l’accelerata decisiva.

Lobotka e il suo entourage stanno spingendo per una rapida conclusione della trattativa, tra Napoli e Celta Vigo, forti dell’accordo per un quinquennale a 2 milioni netti a stagione col Napoli e col passare delle ore aumentano le sensazioni positive sulla buona riuscita dell’affare.

Gennaro attende notizie positive dal mercato. Il tecnico è tenuto costantemente aggiornato dal direttore sportivo Giuntoli e confida di avere il calciatore slovacco a disposizione per la partita contro la Lazio del prossimo 11 gennaio.

Prima c’è l’Inter di Antonio Conte da affrontare, ma Lobotka è sempre più vicino al Napoli, nel primo colpo di mercato del 2020.