Napoli-Inter: Mertens out, altro problema per Gattuso

Mertens out per la sfida contro l’Inter. Un nuovo problema per Gennaro Gattuso che dovrà fare a meno anche di Kalidou Koulibaly.

La probabile formazione del Napoli contro l’Inter sarà quasi obbligata. Kalidou Koulibaly è infortunato, così come Maksimovic, quindi la difesa è praticamente obbligata. Luperto e Manolas saranno la coppia difensiva, con Mario Rui e Di Lorenzo sulle fasce. Mertens out in attacco, il calciatore ha un problema muscolare ed attualmente è in Belgio. In attacco ci sarà spazio per il trio formato da Lorenzo Insigne, Josè Callejon e Arkadiusz Milik. Anche per il centrocampo ci sono poche chance per Gennaro Gattuso che non può contare ancora su un ‘vero’ regista. Fabian Ruiz va verso il recupero, così la mediana si completerà con Allan e Zielinski. Nei giorni scorsi si era paventata anche l’ipotesi Gaetano, ma per il giovane centrocampista del Napoli non ci sarà ancora spazio.

Mertens out: anche Lozano in panchina

In attesa che sul fronte calciomercato si sblocchi qualcosa per Lobotka il Napoli dovrà fare di necessità virtù. Mertens è out per la sfida contro l’Inter, ma nemmeno per Lozano ci sarà una maglia da titolare. Il messicano non ha ancora convinto e se con Carlo Ancelotti ha avuto qualche chance, con Gattuso non sembra essere ancora scattato il giusto feeling. Le incognite maggiori per il Napoli ci saranno in difesa ed a centrocampo. L’insolita coppia Manolas-Luperto dovrà sfidare quella d’attacco dell’Inter Lukaku-Lautaro Martinez. Conte ritrova pure Sensi e Barella ed uno dei due potrebbe essere sicuramente titolare. L’altro problema per il Napoli è quello in mediana. Allan si dovrà sacrificare ancora nel ruolo di regista. Difficile che quel ruolo possa essere ricoperto da Fabian Ruiz, il giocatore spagnolo non è al meglio delle condizioni fisiche ma soprattutto nel ruolo di metronomo non ha convinto Gattuso.