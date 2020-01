Lobotka vuole Napoli, altro like alla pagina della SSCN

Stanislav Lobotka vuole il Napoli, lo fa capire anche attraverso gli indizi social. Il centrocampista ha messo un like alla pagina della SSCN.

Il calciomercato del Napoli gira intorno a Lobotka. La società di Aurelio De Laurentiis sta facendo tutto il possibile per portarlo in azzurro e dare il regista a Gattuso, che ha in conferenza stampa ha sottolineato la volontà di giocare con le coppie. Lobotka vuole il Napoli e lo fa capire chiaramente, ai tempi dei social un like può significare veramente molto. Dopo il primo indizio di qualche giorno fa, il centrocampista slovacco ha messo un altro like alla pagina instagram ufficiale della SSCN. Questa volta Lobotka ha piazzato il suo ‘gradimento’ alle parole di Gattuso che ha sottolineato la necessità di ritrovare l’entusiasmo al San Paolo. Quello che potrebbe essere il suo futuro allenatore ha anche fatto capire che in mezzo al campo manca qualcosa, il Napoli sta cercando di accontentarlo.

Lobotka vuole Napoli: il Celta Vigo fa ostruzione

L’accordo con la società azzurra è già in porto. Ora manca quello con il Celta Vigo, con il presidente Mourino che gioca al rialzo. Le cose sembravano sistemate già settimane fa, tanto che si parlava di visite mediche fissate per oggi. Lobotka vuole il Napoli e sta facendo pressioni sulla sua società attuale. Tanto che rischia il posto da titolare. Il Celta Vigo oggi gioca con l’Osasuna ed il tecnico Garcia è stato chiaro: “Se non è concentrato non gioca”. L’ultimo like lasciato su instagram fa capire chiaramente che il centrocampista ha in testa solo il Napoli. Cosa manca per chiudere la trattativa? Il Napoli si è dato una scadenza e non attenderà all’infinito. L’offerta è stata presentata: 20 milioni totali tra fissi e bonus, più di quello non si andrà. Se ne dovrà fare una ragione anche il presidente del Celta Vigo.