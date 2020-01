Garcia apre a Lobotka al Napoli: “Se non è concentrato non gioca“, lo ha detto il tecnico del Celta Vigo durante la conferenza stampa.

Calciomercato Lobotka. Il Napoli sta cercando di chiudere l’operazione con il Celta Vigo, ma il presidente Mourino continua ad alzare le richieste. Dai venti milioni si è passati a 22/23 milioni di euro. La SSCN ha alzato l’offerta ha alzato l’offerta complessiva arrivando a 20 milioni di euro complessivi, tra i bonus e la parte fissa. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto. Il calciatore spinge per andare via, ma la trattativa non è ancora chiusa. Così Garcia su Lobotka non usa mezzi termini: “Se non è al massimo della concentrazione non giocherà titolare“. Il club galiziano domenica 5 gennaio è impegnato nella gara di Liga spagnola contro l’Osasuna. Match fondamentale dato che il Celta Vigo è terzultimo in classifica ed ha bisogno di punti per la salvezza.

Celta Vigo: Garcia tiene fuori Lobotka

Oscar García Junyent sta decidendo in queste ore la formazione del Celta Vigo, ma dovrà capire se schierare in campo dal primo minuto il centrocampista slovacco. Il calciatore ha già trovato l’accordo con il Napoli a 2 milioni di euro a stagione per cinque anni, ma il club non ha trovato ancora l’intesa con la società partenopea. Lui spinge per andare via e questo gli potrebbe creare problemi con l’allenatore. Garcia ha parlato di Lobotka in conferenza stampa: “Ho parlato con lui in settimana, domani lo farò di nuovo se capisco che non è concentrato non giocherà. Per questa partita ho bisogno solo di calciatori al massimo della forma fisica e mentale“. In questo modo il tecnico del Celta Vigo ha confermato come il calciatore stia facendo pressioni per andare via, tenere in rosa un giocatore scontento potrebbe non giocare al club galiziano.