Inter recuperano Sensi e Barella: possono giocare col Napoli

Arrivano buone notizie dall’infermeria per Antonio Conte. L’Inter recupera Sensi e Barella e potrebbero giocare con il Napoli.

La probabile formazione dell’Inter che il 6 gennaio sfida il Napoli al San Paolo, potrebbe avere due protagonisti in più. L’inter recupera Sensi e Barella per la sfida con il Napoli, a riferirlo è Sky. I due centrocampista che rientrano da due lunghi infortuni possono essere a disposizione di Conte già dalla sfida con gli azzurri. Il tecnico dovrà fare ancora a meno di D’Ambrosio che ne avrà almeno per tre settimane. Molto più lunga la lista degli indisponibili del Napoli: Maksimovic, Koulibaly, Malcuit e Ghoulam sono out. Mertens preoccupa, mentre Fabian Ruiz sembra sulla strada del recupero dopo l’attacco febbrile avuto in questi giorni. Lo spagnolo si è allenato con la squadra e Gattuso lo convocherà per la sfida del San Paolo, difficile che resti fuori dai titolari vista la carenza di centrocampisti.

Inter, ci sono Sensi e Barella: la probabile formazione

Lautaro Martinez rientra dalla squalifica e farà coppia con Lukaku in attacco, in difesa Biraghi gioca titolare. L’Inter recupera Sensi e Barella ed a centrocampo può tirare un sospiro di sollievo. I due si giocheranno un posto da titolare con Gagliardini. Nel 3-5-2 di Antonio Conte non troverà posto per infortunio Asamoah, mentre in difesa c’è la possibilità di vedere Bastoni titolare. Godin non sta convincendo moltissimo, tanto che in questi giorni si scatenando diverse voci di mercato sul calciatore. L’ex Atletico Madrid non dà quella sicurezza del veterano, forse perché non riesce ad adattarsi al campionato italiano. In ogni caso Antonio Conte pensa sempre ad una alternativa, sapendo di poter contare su una rosa che gli mette a disposizione Skriniar e De Vrij come sicuri titolari.

Inter (3-5-2) probabile formazione: Handanovic; Godin; de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukaku.