Incontro Lobotka, fissata una dead line: poi il piano B

Oggi nuovo incontro telefonico per Lobotka. Giuntoli sentirà gli emissari delle parti, ma è stata fissata una dead line poi sarà piano B.

Lobotka al Napoli è diventata una questione di nervi. L’esclusione di ieri dalla formazione titolare e con il centrocampista in tribuna avvicina il calciatore, ma manca ancora qualcosa. L’accordo di natura economica e un sostituto. Due passaggi non da poco. Il Celta Vigo naviga in brutte acque ed il pareggi con l’Osasuna è servito a poco o nulla. Così la dirigenza galiziana vuole prima trovare chi sostituisca lo slovacco, prima di cederlo. Oggi nuovo incontro per Lobotka, ancora una volta telefonico. Secondo quanto fa sapere Gazzetta dello Sport, Cristiano Giuntoli ieri è stato in ritiro a Castel Volturno con Gattuso e la squadra. Il telefono sempre a portata di mano, la finestra sul mondo per intessere le trame di mercato e cercare di convincere il presidente Mourino.

Calciomercato Lobotka: c’è una dead line

La telefonata di oggi ribadirà la volontà del Napoli di acquistare il calciatore a determinate cifre: 20 milioni di euro complessivi, tra bonus e parte fissa non di più. L’incontro telefonico per Lobotka servirà anche ad un altro scopo: la trattativa va chiusa entro due o tre giorni, altrimenti si passerà al piano B. Entro una settimana bisogna chiudere, perché nei giochi delle coppie di Gattuso c’è esigenza di un altro centrocampista. Così come c’è esigenza di un calciatore che abbia lo spirito del regista. Dopo la gara con l’Inter ci sarà la Lazio lanciata verso lo scudetto con super Immobile e non si può tergiversare. “L’impressione è che nei prossimi due otre giorni ci sarà l’annuncio ufficiale dell’acquisto del centrocampista della nazionale di Slovacchia” scrive Gazzetta. De Laurentiis è spazientito quindi non attenderà oltre, se non si chiude entro questa settimana virerà con decisione su altri obiettivi.