TEGOLA DALL’INFERMERIA – Stop per l’ennesimo top player dopo De Bruyne | Arrivato quest’anno anche lui
Sembrano non terminare più i guai in casa Napoli. Altra tegola dall’infermeria dopo il caso De Bruyne. Le ultime novità.
Brutte notizie per il Napoli di Antonio Conte, che dopo aver perso Kevin De Bruyne per un lungo infortunio deve ora fare i conti con un’altra tegola pesantissima. Un altro top player, arrivato in estate per rinforzare la rosa, è costretto ai box proprio nel momento in cui la squadra stava trovando continuità.
Il giocatore, uno dei principali acquisti del mercato estivo, sarebbe in netta difficoltà fisica. La sua tecnica e la capacità di incidere nei momenti chiave verranno a mancare, e ora Conte dovrà trovare un modo per sostituirlo. Dunque il destino sembra accanirsi contro la formazione del tecnico salentino.
Dopo l’ultima partita il giocatore avrebbe accusato un fastidio che lo ha costretto a fermarsi immediatamente. Gli esami strumentali effettuati a Castel Volturno hanno evidenziato il problema, che lo terrà lontano dal campo. Uno stop che obbliga lo staff tecnico a ridisegnare l’assetto offensivo della squadra.
Conte, che già aveva dovuto reinventare il centrocampo dopo il ko di De Bruyne, dovrà ora trovare nuove soluzioni per mantenere equilibrio e pericolosità. Il tecnico leccese ha più volte sottolineato l’importanza della profondità della rosa, ma perdere due giocatori di questo calibro rischia di pesare enormemente.
La situazione
L’obiettivo è riportarlo in campo al più presto, evitando però ricadute che potrebbero compromettere il resto della stagione. Nel frattempo, i compagni sono chiamati a stringere i denti e a rispondere sul campo. Da capire come reagirà la formazione di Conte che dovrà essere modificata.
Tra i tifosi azzurri prevale la preoccupazione, ma anche la speranza di rivedere presto entrambi i campioni a disposizione di Conte. De Bruyne sta proseguendo il suo percorso, mentre il nuovo arrivato cercherà di tornare prima possibile per dare il suo contributo.
Le condizioni attuali
Nello specifico la vittoria del Napoli contro il Lecce ha permesso alla squadra di Antonio Conte di conquistare il primo posto in classifica condiviso con la Roma. I partenopei continuano a mostrare solidità e ritmo, con l’obiettivo di allungare il distacco dalle inseguitrici nelle prossime settimane. Una prova convincente, macchiata solo dall’infortunio di Noa Lang, costretto a lasciare il campo nel secondo tempo.
Le prime preoccupazioni per le condizioni dell’olandese sono però rientrate rapidamente. Come riportato da Il Mattino, si tratta soltanto di un trauma contusivo, senza lesioni muscolari. Una notizia che rassicura Conte e i tifosi azzurri, visto che Lang potrebbe essere già disponibile per la prossima sfida contro il Como.