Napoli, comincia la lunga vigilia: oggi la rifinitura e la conferenza di Conte con Politano
Come riporta il Corriere dello Sport, è ufficialmente iniziata la lunga vigilia della sfida tra Napoli ed Eintracht Francoforte, valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Dopo la vittoria sul Como, il gruppo di Antonio Conte ha svolto ieri una seduta di scarico al Training Center di Castel Volturno, con lavoro tecnico-tattico per i giocatori rimasti in panchina o impiegati per pochi minuti.
Oggi, spiega ancora il Corriere dello Sport, si entrerà nel vivo della preparazione: nel primo pomeriggio è prevista la rifinitura, preceduta dalle conferenze stampa ufficiali. Antonio Conte parlerà dallo stadio Maradona insieme a Matteo Politano, scelto come rappresentante della squadra alla vigilia di un match cruciale per il futuro europeo.
Nel pomeriggio, toccherà poi ai tedeschi dell’Eintracht — precisa ancora il quotidiano romano — che terranno la loro conferenza sempre a Fuorigrotta, prima di provare il campo del Maradona.
Secondo quanto evidenzia il Corriere dello Sport, resta ancora lontana l’ipotesi di un tutto esaurito: l’orario d’inizio, fissato alle 18.45 nel pieno della settimana lavorativa, potrebbe aver rallentato le vendite. Fino a ieri sera erano ancora disponibili biglietti per la Tribuna Posillipo, la Tribuna Nisida e l’anello inferiore di Curve e Distinti, mentre gli altri settori risultano già esauriti.
In ogni caso, il Corriere dello Sport sottolinea come il colpo d’occhio al “Maradona” sarà comunque notevole, come da tradizione nelle notti europee del Napoli, che punta a riscattarsi in Champions davanti al suo pubblico.