Conte cerca i gol perduti delle punte
Il miglior attacco del Napoli arriva dal centrocampo. Come racconta Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport, gli azzurri stanno riscrivendo i vecchi dogmi del calcio: due capocannonieri in campionato, Anguissa e De Bruyne, e quattro considerando anche la Champions, con McTominay e Hojlund a completare il gruppo. Tre centrocampisti in cima e un solo attaccante, tutti con quattro gol a testa: su 20 reti totali, 16 in Serie A e 4 in Europa, ben 16 portano la loro firma.
Nel suo approfondimento pubblicato sul Corriere dello Sport, Mandarini evidenzia come manchino all’appello i gol degli esterni e, più in generale, degli attaccanti di ruolo. Un dato emblematico, che racconta la rivoluzione tattica impostata da Conte con il sistema a quattro centrocampisti. Solo tre partite — Genoa, Lecce e Como — sono state giocate con il 4-3-3 e con un tridente puro.
«Per uomini come Neres e Lang, ancora a secco, le occasioni non sono state molte», sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. L’olandese, dopo undici panchine consecutive, è entrato stabilmente nelle rotazioni solo da Lecce, mentre Neres non segna da dieci mesi: l’ultimo gol risale al 4 gennaio contro la Fiorentina. Anche Politano è fermo da marzo, dal match con il Milan. Entrambi ancora legati al campionato scorso.
Come analizza Mandarini sulle pagine del Corriere dello Sport, la sterilità offensiva coinvolge anche il reparto avanzato. Hojlund non trova la rete dal 5 ottobre contro il Genoa, frenato da un infortunio nel suo momento migliore. Durante la sua assenza, nessuno è riuscito a sopperire: Lucca non segna da otto partite, Ambrosino ha collezionato appena 31 minuti.
L’inviato del Corriere dello Sport conclude con un monito chiaro: serve un cambio di rotta. Contro l’Eintracht Francoforte — una delle peggiori difese di Champions con 11 gol subiti — gli attaccanti dovranno rispondere presente. È la partita che può decidere il destino europeo del Napoli, e Conte ha bisogno di gol veri, non solo di centrocampo.