3 Novembre 2025

Napoli, emergenza senza fine: Gilmour e Spinazzola ko alla vigilia della Champions

redazione 3 Novembre 2025
Napoli, emergenza senza fine: Gilmour e Spinazzola ko alla vigilia della Champions

Spinazzola-Getty Images- Napolipiu.com

L’allarme rosso non smette di suonare a Napoli. Come racconta Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport nel capoluogo campano, la malasorte sembra essersi innamorata del Golfo. Anche contro il Como, nel primo tempo di una partita intensa e tatticamente complessa, si sono fermati altri due giocatori: Gilmour e Spinazzola. Un doppio colpo a tre giorni da un appuntamento che può valere il futuro europeo del Napoli.

Domani, infatti, al “Maradona” arriverà l’Eintracht Francoforte, e gli azzurri – reduci dal 6-2 di Eindhoven e da una sola vittoria in tre giornate di Champions – dovranno centrare il bis per non dire addio troppo presto al sogno continentale. «Servirà una prestazione doc, energia, forza e anche un po’ di fortuna», scrive ancora Mandarini sul Corriere dello Sport.

Il sacrificio è già iniziato. Come ha spiegato Antonio Conte, Spinazzola combatteva con la pubalgia già prima della sfida con il Como e ha chiesto il cambio all’intervallo, mentre Gilmour ha accusato un fastidio muscolare poco prima della pausa. Al suo posto è entrato Elmas, non Lobotka: il regista slovacco, rientrato da un mese di stop, non si sentiva ancora pronto per una gara intera. «L’emergenza potrebbe stringersi come una morsa», sottolinea Fabio Mandarini nel suo articolo per il Corriere dello Sport, evidenziando come Lobotka potrebbe essere costretto a forzare i tempi per partire titolare.

Le certezze, almeno per ora, sono due: Gilmour non ci sarà, e con lui resteranno fuori anche De Bruyne e Lukaku. Spinazzola proverà invece a recuperare per la Champions, ma resta in dubbio. Una settimana cruciale per Conte e per il Napoli, travolto da infortuni che non danno tregua.

Come riporta ancora Mandarini sul Corriere dello Sport, la lista degli indisponibili è lunghissima: da Lukaku, fermo dal 14 agosto, fino al rientrante Rrahmani, passando per Buongiorno e Hojlund, tornati da poco. Senza dimenticare la maledizione dei portieri: Contini e Meret, entrambi alle prese con fratture, e persino Pugliese, estremo difensore della Primavera, colpito dallo stesso destino.

Un quadro surreale, quello dipinto da Fabio Mandarini nel suo servizio per il Corriere dello Sport: un Napoli che combatte contro la sfortuna con l’unica arma rimasta — la resilienza.

Altro

Napoli, operazione riscatto a Udine: il messaggio di Conte alla squadra

Napoli, Lukaku pronto al rientro: il belga torna a Castel Volturno dopo 77 giorni

redazione 30 Ottobre 2025
conte-lapresse-napolipiu.com (6)

Napoli-Inter, è già guerra di nervi: Conte risponde a Marotta, «Cca nisciuno è fesso»

redazione 30 Ottobre 2025
Il Napoli batte il Verona 2-0 e allunga in vetta alla Serie A

Napoli, ufficiale la formazione contro il Lecce: prima da titolare per Lang

redazione 28 Ottobre 2025
Screenshot 2025-10-28 063953

Napoli, tornano Hojlund e Rrahmani: Conte rivede la luce in vista di Lecce

redazione 28 Ottobre 2025
d4110cc2a9 (1)

Corriere dello Sport: “Napoli, De Bruyne operato in Belgio: stop di 3-4 mesi per il fuoriclasse”

redazione 28 Ottobre 2025
debruyne-lapresse-napolipiu.com

Napoli, ore d’ansia per De Bruyne: risonanza decisiva. Lukaku accelera per il rientro

redazione 27 Ottobre 2025

Ultimissime

a9cb8f4689 (2)

Conte cerca i gol perduti delle punte

redazione 3 Novembre 2025
Spinazzola-Getty Images- Napolipiu.com

Napoli, emergenza senza fine: Gilmour e Spinazzola ko alla vigilia della Champions

redazione 3 Novembre 2025
Dybala - fonte lapresse - napolipiu.com

Dybala al Napoli dall’1 gennaio 2026: inseguirà il sogno di Maradona | Chiesto il numero 10 alla società

Lorenzo Gulotta 2 Novembre 2025
Dazn

MI RITIRO PER COLPA DELL’AUTISMO | Addio al commentatore più amato della tv: questa è stata l’ultima partita commentata

Marco Fanfani 2 Novembre 2025
Manuel Locatelli (LaPresse) Napolipiu

ADDIO MANUEL LOCATELLI: da oggi non sei più il capitano della Juventus | Ecco la nuova tassa Spalletti

Marco Fanfani 2 Novembre 2025