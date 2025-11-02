Dybala al Napoli dall’1 gennaio 2026: inseguirà il sogno di Maradona | Chiesto il numero 10 alla società
Il calciatore argentino è pronto a raccogliere l’eredità del connazionale Maradona: possibile approdo al Napoli.
Potrebbe essere uno dei colpi più clamorosi del prossimo anno: Paulo Dybala potrebbe vestire la maglia del Napoli a partire dal 1° gennaio 2026. Il fantasista argentino, dopo anni di successi e difficoltà altrove, potrebbe intraprendere una nuova avventura nel club partenopeo.
Il progetto di Dybala al Napoli ruoterebbe intorno a un’idea romantica: inseguire il sogno di Maradona. L’argentino, da sempre grande ammiratore del Pibe de Oro, potrebbe considerare questa scelta come un ritorno alle origini, un omaggio alla sua terra e alla leggenda che ha segnato la storia del club.
Dybala potrebbe addirittura indossare la maglia numero 10. Se il club accettasse, si tratterebbe di una decisione destinata a far discutere, poiché quel numero è da sempre legato al mito di Maradona. Tuttavia, se la società volesse dare un segnale di fiducia e continuità alla tifoseria, potrebbe concedere l’onore al nuovo arrivato.
Dybala, se approdasse al Napoli, porterebbe con sé una grande esperienza internazionale e una qualità cristallina. Il suo arrivo potrebbe trasformare il gioco della squadra, offrendo imprevedibilità e fantasia tra le linee. Conte potrebbe costruire un sistema tattico capace di esaltare le sue caratteristiche.
Una nuova avventura?
L’arrivo di un campione come Dybala potrebbe aumentare la passione dei tifosi. Se l’operazione si concretizzasse, lo Stadio Maradona tornerebbe a vivere notti di grande attesa e speranza. Il pubblico partenopeo, notoriamente caloroso, accoglierebbe la Joya come un nuovo idolo.
Naturalmente, resterebbero da chiarire molti dettagli contrattuali. Se l’accordo venisse formalizzato nelle prossime settimane, l’ufficialità arriverebbe entro fine anno. A quel punto, dal 1° gennaio 2026, Dybala potrebbe davvero indossare l’azzurro e inseguire il sogno di Maradona.
La situazione
L’ipotesi di un arrivo di Paulo Dybala al Napoli accende l’entusiasmo dei tifosi, alimentato dalla storica tradizione argentina che lega la città partenopea al calcio sudamericano. Da Maradona a Lavezzi, passando per Higuaín, il legame tra Napoli e l’Argentina è profondo e carico di passione.
Dal punto di vista pratico, però, l’operazione non sarebbe semplice. Le richieste economiche dell’attaccante argentino e la politica finanziaria prudente del club potrebbero rendere difficile l’accordo. Inoltre, i problemi fisici che negli ultimi anni hanno frenato la carriera della “Joya” impongono cautela.