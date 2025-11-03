3 Novembre 2025

Napoli, Conte ritrova la spina dorsale: tornano Rrahmani, Lobotka e Hojlund

redazione 3 Novembre 2025
Lobotka: "Dopo Verona, settimana di duro lavoro. Pronti per il Bologna"

Nel suo approfondimento per la Gazzetta dello Sport, Antonio Giordano racconta il momento di respiro per Antonio Conte, che dopo settimane di emergenza e infermeria affollata ritrova tre uomini chiave: Rrahmani, Lobotka e Hojlund. Tre rientri che, come sottolinea Giordano, «ricompongono la spina dorsale di un Napoli che può tornare a guardare avanti con fiducia».

«Nel turbinio dei certificati medici», scrive il giornalista della Gazzetta dello Sport, «Conte ha potuto persino liberare un sorriso». Dopo settimane di ansia e cartelle cliniche stese “a mo’ di sentenze”, il tecnico ha visto rientrare in gruppo i suoi punti di riferimento. Rrahmani, leader difensivo, ha ritrovato il campo col Como; Lobotka è tornato a disposizione, pronto a riprendere in mano la regia; e Hojlund ha superato i problemi fisici che lo avevano tenuto ai margini.

Come spiega Giordano nel suo articolo per la Gazzetta dello Sport, «è su quella dorsale che si costruiscono i successi o, quando va male, i disastri: portiere, centrale, regista e centravanti». E Conte, partendo proprio da quella base, può affrontare con maggiore serenità il tour de force che attende il Napoli tra campionato e Champions.

Il cronista sottolinea anche il ritorno alla solidità difensiva: con Rrahmani di nuovo al comando e Milinkovic-Savic tra i pali — «un portiere rivoluzionario», lo definisce Giordano — gli azzurri hanno blindato la porta dopo settimane complicate.

Nel passaggio finale del suo pezzo sulla Gazzetta dello Sport, Antonio Giordano evidenzia l’importanza del recupero di Lobotka, «il pensatore», che torna a guidare il centrocampo con la lucidità e il ritmo che erano mancati. E davanti, Hojlund è chiamato a trasformare quella ritrovata struttura in gol e concretezza.

Un Napoli più completo, più solido, e — come conclude Giordano — «con la schiena dritta».

Altro

Conte

Sos Napoli

redazione 3 Novembre 2025
Spinazzola-Getty Images- Napolipiu.com

Napoli, emergenza senza fine: Gilmour e Spinazzola ko alla vigilia della Champions

redazione 3 Novembre 2025
Napoli, operazione riscatto a Udine: il messaggio di Conte alla squadra

Napoli, Lukaku pronto al rientro: il belga torna a Castel Volturno dopo 77 giorni

redazione 30 Ottobre 2025
conte-lapresse-napolipiu.com (6)

Napoli-Inter, è già guerra di nervi: Conte risponde a Marotta, «Cca nisciuno è fesso»

redazione 30 Ottobre 2025
Il Napoli batte il Verona 2-0 e allunga in vetta alla Serie A

Napoli, ufficiale la formazione contro il Lecce: prima da titolare per Lang

redazione 28 Ottobre 2025
Screenshot 2025-10-28 063953

Napoli, tornano Hojlund e Rrahmani: Conte rivede la luce in vista di Lecce

redazione 28 Ottobre 2025

Ultimissime

Conte

Sos Napoli

redazione 3 Novembre 2025
conte

Conte, ora l’Europa è un esame: il Napoli deve rialzarsi dopo Eindhoven

redazione 3 Novembre 2025
Lobotka: "Dopo Verona, settimana di duro lavoro. Pronti per il Bologna"

Napoli, Conte ritrova la spina dorsale: tornano Rrahmani, Lobotka e Hojlund

redazione 3 Novembre 2025
conte-lapresse-napolipiu.com

TEGOLA DALL’INFERMERIA – Stop per l’ennesimo top player dopo De Bruyne | Arrivato quest’anno anche lui

Lorenzo Gulotta 3 Novembre 2025
Matteo Politano (LaPresse) Napolipiu

Napoli, comincia la lunga vigilia: oggi la rifinitura e la conferenza di Conte con Politano

redazione 3 Novembre 2025