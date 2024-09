Szczesny si sfoga: “La Juve mi ha fatto fuori, sono deluso. Non me lo aspettavo”

Szczesny lascia il calcio dopo la risoluzione con la Juventus. L’ex portiere si sfoga: ‘Non mi aspettavo di restare fuori dal progetto’.

Wojciech Szczesny ha deciso di appendere i guanti al chiodo dopo la risoluzione del contratto con la Juventus. L’ex portiere bianconero si è sfogato in un’intervista al canale Youtube di Luca Toselli, rivelando retroscena inediti sul suo addio al calcio e alla Vecchia Signora.

Szczesny e la Juventus: sette anni di sfide e soddisfazioni

“Queste sette stagioni sono state una sfida personale non semplice. Quando ti capita l’avventura della vita e fai così bene è una sensazione bellissima“, ha dichiarato Szczesny, ripercorrendo la sua esperienza in bianconero.

L’amara sorpresa: fuori dal progetto Juventus

Il portiere polacco non ha nascosto la sua delusione: “Avrei voluto aiutare la squadra anche quest’anno, ma questo non dipende da me. Non mi aspettavo però di trovarmi fuori dal progetto, non l’avrei mai immaginato.”

Il colloquio con Giuntoli e l’annuncio del ritiro

Szczesny ha rivelato un dettaglio importante: “Ho parlato molto sinceramente con Giuntoli all’inizio della scorsa stagione, quando dovevamo discutere del rinnovo. Ci siamo seduti in una stanza per tre minuti. Gli ho detto che alla fine della prossima stagione mi sarei ritirato.”

Di Gregorio e la fine dell’avventura alla Juventus

L’arrivo di Di Gregorio ha segnato la fine dell’avventura di Szczesny: “Poi ho iniziato a leggere sui giornali le notizie che parlavano della trattativa tra il club e Di Gregorio. Stimo Di Gregorio, potevo immaginare uno scenario in cui Perin voleva andare via e lui era il secondo. Dopo la fine della stagione scorsa ero convinto di restare. Sentivo le notizie della trattativa con l’ex Monza, ma non mi aspettavo di restare fuori dal progetto.”

Szczesny ha concluso con amarezza: “Quando l’affare si è chiuso allora abbiamo discusso della risoluzione. È stata una scelta della società, non la condivido ma l’accetto“.

