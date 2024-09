Perillo: “Lukaku ha trasformato il Napoli. Osimhen è solo un ricordo”

L’arrivo di Lukaku segna una nuova era per il club partenopeo, con un investimento di 150 milioni e un rinnovato entusiasmo.

L’arrivo di Romelu Lukaku al Napoli ha segnato una svolta significativa per la squadra partenopea, che ora sembra aver archiviato senza rimpianti la figura di Victor Osimhen. L’analisi arriva direttamente da Antonello Perillo, Vice Direttore Nazionale del TGR, durante la sua partecipazione al programma ‘Note Azzurrissime’ su RAI Radio Live Napoli.

Nel corso dell’ultima vittoria interna del Napoli contro il Parma, Lukaku si è confermato come un vero e proprio super bomber, come evidenziato da Perillo. Con oltre 300 gol in carriera, distribuiti tra Premier League, Serie A e campionato belga, e le 85 reti in 119 incontri ufficiali con la Nazionale, Lukaku porta con sé un’esperienza e una classe che sembrano aver già fatto dimenticare Osimhen ai tifosi azzurri.

“Grande protagonista della vittoria contro il Parma è stato Romelu Lukaku, un autentico super bomber: lo testimoniano gli oltre 300 gol messi a segno in carriera, tra Premier League, Serie A e campionato belga. Per non parlare, poi, delle 85 reti realizzate in 119 incontri ufficiali con la Nazionale”.

“L’ingaggio di Lukaku ha galvanizzato l’intero ambiente del Napoli”, ha dichiarato Perillo. “L’ingaggio del trentunenne, attaccante maturo, rappresenta una svolta rispetto alla linea finora seguita dal presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro, oltretutto, ha anche investito sul mercato circa 150 milioni di euro, pur non potendo ancora contare sui possibili soldi in arrivo dalla cessione definitiva dello stesso Osimhen”.

Il presidente del Napoli ha investito circa 150 milioni di euro sul mercato, dimostrando un impegno notevole, anche se la cessione definitiva di Osimhen non è ancora concretizzata. Questo investimento ha permesso al Napoli di rinforzare ulteriormente la propria squadra, e Lukaku, con il suo arrivo, ha dato una nuova spinta e un rinnovato entusiasmo a tutto l’ambiente.