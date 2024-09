Napoli, Rafa Marin è un mistero. Del Genio: “Conte non lo vede pronto…”

Del Genio spiega perché il difensore spagnolo Rafa Marin non trova spazio e analizza le possibili soluzioni tattiche per il Napoli.

Rafa Marin, difensore spagnolo arrivato dal Real Madrid con grandi aspettative, sta vivendo una stagione di adattamento complessa al Napoli. Paolo Del Genio, giornalista esperto di tattica, ha recentemente fornito alcune spiegazioni interessanti in un’intervista esclusiva a Radio Goal, in onda su Kiss Kiss Napoli.

Secondo Del Genio, l’inserimento di Marin nella squadra di Antonio Conte non sta andando come previsto. “Conte non lo vede pronto per la fase di costruzione,” ha dichiarato Del Genio. Il giornalista ha inoltre sottolineato che per Marin potrebbe essere necessario del tempo per adattarsi al sistema tattico di Conte. “Buongiorno potrebbe essere schierato da centrale in futuro, ma questo implicherebbe l’esclusione di Di Lorenzo dai tre centrali, una soluzione che sta riscontrando molto favore da parte di Conte.”

In merito alle possibili modifiche tattiche, Del Genio ha esplorato diverse opzioni che Conte potrebbe considerare per il Napoli. Ha suggerito che l’allenatore potrebbe optare per riportare Giovanni Di Lorenzo come esterno di centrocampo o utilizzare Zerbin in quel ruolo. “Non ci sono solo Mazzocchi, Olivera e Spinazzola,” ha detto Del Genio, accennando alla flessibilità delle scelte a disposizione del tecnico. Inoltre, ha aggiunto che, sebbene Olivera possa agire come braccetto, non interpretarebbe il ruolo con la stessa efficacia di Di Lorenzo.

Del Genio ha anche proposto che, se Conte non desidera modificare il suo sistema di gioco, potrebbe considerare l’inserimento di Zerbin o Folorunsho come esterni a centrocampo, offrendo così nuove possibilità tattiche per la squadra.