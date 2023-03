Striscione dei tifosi Bayern contro il Governo Italiano: c’entra il Napoli

Striscione degli ultras del Bayern contro il Governo Italiano, dopo il divieto di trasferta a Napoli per i tifosi dell’Eintracht,

La decisione di vietare la trasferta ai tifosi dell’Eintracht Francoforte ha innescato una bufera su tutti i fronti. Dopo le dichiarazioni pesanti di dirigenti ed anche tifosi del club teutonico, anche gli ultras del Bayern Monaco hanno preso posizione sul provvedimento del Governo Italiano. Ieri, durante il match di ritorno degli ottavi di finale tra i bavaresi e il Paris Saint Germain, la frangia più calda del tifo rosso ha esposto uno striscione che recita: “No to bans of fans Piantedosi uomo di mer*a“, ovvero “No ai divieti ai tifosi…“. Un attacco frontale dunque al ministro del governo Meloni, dopo i divieti per i tifosi dell’Eintracht ad assistere alla sfida contro il Napoli al Maradona.

Gli ultras del Bayern Monaco attaccano pesantemente il ministro Piantedosi

Sin da martedì il clima è caldissimo. L’Eintracht Francoforte protesta duramente – anche con l’Uefa – perché non sarebbe stato garantito il principio di reciprocità: in altre parole, i tifosi napoletani hanno potuto assistere alla gara d’andata in Germania, nonostante la partita fosse classificata ad alto rischio. È “una totale distorsione della concorrenza”, ha commentato Reschke.

“L’andata si è giocata in queste condizioni. Non è successo niente di sorprendente. A questo proposito, non vediamo alcun motivo per rivalutare la situazione della sicurezza”, ha sottolineato ancora l’esponente del club tedesco. Il Viminale però non è d’accordo. Come ha fatto trapelare al Corriere della Sera, è stato ravvisato il rischio di una guerriglia ultras in città il giorno della partita. Questo sulla base di quanto accaduto proprio prima della gara d’andata del 21 febbraio. In quel caso 35 tifosi tedeschi furono fermati e alcuni mezzi degli ultras napoletani furono danneggiati. Il timore è che si ripeta quando accaduto nel 2018 a Roma: circa 1.600 ultras tedeschi, secondo il Viminale, erano pronti ad arrivare a Napoli senza biglietto solamente per scatenare il panico in città.