Eintracht, Glasner: “Divieto? Non abbiamo bisogno dei nostri tifosi a Napoli”

L’allenatore dell’Eintracht Francoforte Olivier Glasner dichiara, a proposito del divieto, di non aver bisogno dei propri tifosi a Napoli

Il divieto di trasferta per i tifosi dell’Eintracht Francoforte, disposto dallo Stato Italiano, ha generato un polverone. Sull’aspetto si sofferma l’allenatore teutonico, Olivier Glasner, che ha dichiarato: “È come in una relazione. Il partner non deve essere accanto a te per farti sapere che ti copre le spalle. Non abbiamo bisogno dei nostri tifosi allo stadio Diego Armando Maradona per sapere che abbiamo il loro sostegno. Jesper Lindström si è infortunato alla caviglia e starà fuori per diverse settimane. Giocherà Rafa Borré, se lo merita. Sono convinto che farà un ottimo lavoro”.

Glasner annuncia l’infortunio di Lindström che sarà assente in Napoli-Eintracht

L’Amministratore Delegato Maximilian Klockner non ha digerito la decisione tanto da tuonare: “Un’ingerenza grave dello stato italiano. Il Napoli dovrebbe essere escluso dalla Champions League. Non parteciperemo a pranzi o cene con la dirigenza del Napoli“. Pranzo che – scrive Bild – sarebbe già stato annullato.

“È un evento unico e per la prima volta nel calcio europeo per club. È una giornata triste per il calcio, è una decisione incomprensibile che mette in pericolo l’integrità della competizione” ha concluso Philipp Reschke,