Francoforte furiosa: “Il Napoli va escluso dalla Champions”

Un consigliere comunale di Francoforte ritiene che il Napoli va escluso dalla Champions League

L’Eintracht Francoforte non ha preso per niente bene il divieto di trasferta per la partita contro il Napoli, in programma mercoledì prossimo 15 marzo alle 21.00 allo stadio “Diego Armando Maradona”. Il club azzurro ha fatto intuire la propria rabbia per la decisione del Ministero dell’Interno di vietare la vendita dei biglietti al club tedesco. Philipp Reschke, consigliere d’amministrazione del Francoforte, si è sfogato così sulla Faz: Non riceviamo biglietti perché il Napoli non è autorizzato a vendercene. È un evento unico e per la prima volta nel calcio europeo per club”.

Da Francoforte monta la protesta per il divieto di trasferta per i tifosi dell’Eintracht Francoforte a Napoli

Pesanti sono state le recenti dichiarazioni di Maximilian Klockner, consigliere comunale, che critica la decisione del Ministero dell’Intero e ha dichiarato nel corso di un suo intervento pubblico: “L’unica conseguenza di questa decisione sarebbe l’esclusione del Napoli dalla Champions League. Un’ipotesi da prendere in considerazione. Non solo: annulliamo ogni burocrazia, rinunciamo anche a cene o pranzi Uefa”. Parole che fanno intuire tutta la rabbia del consigliere comunale per il fatto che non viene rispettata l’imparzialità. Infatti i napoletani che hanno potuto seguire la gara d’andata regolarmente.