Repubblica: La Juventus vuole Meret

La Juventus pensa ad Alex Meret in caso di addio a Wojciech Szczesny, i bianconeri monitorano anche Carnesecchi e Vicario.

La Juve guarda al futuro ed al ringiovanimento della rosa. Il club bianconero ha da poco versato 28 milioni di euro per il riscatto di Kean, ma è pronta ad investire altri soldi per acquistare un nuovo portiere. Si parla anche di Alex Meret, giocatore che dopo una estate travagliata si è preso il Napoli e sta disputando delle ottime prestazioni in maglia azzurra.

Calciomercato: la Juventus vuole Meret

Ecco quanto scrive l’edizione on line di Repubblica sul calciomercato della Juve: “In pole c’è Marco Carnesecchi, il portiere dell’Atalanta – in prestito alla Cremonese –

resta la prima scelta: la Dea chiede 20 milioni. L’alternativa per la Juve resta Vicario dell’Empoli, corteggiato anche dalla Roma – che ha trovato l’accordo economico con lui per 4 anni. Corsi pronto ad aprire alla cessione, sì, ma senza scendere sotto i 18 milioni di euro.

Un altro profilo su cui riflette la Juventus è Alex Meret, anche se difficilmente il Napoli si priverà del suo portiere“.

Il Napoli attualmente non ha intenzione di far partire il portiere, anzi si pensa al rinnovo di Meret. Il giocatore se lo sta guadagnando sul campo. Un incontro è previsto a fine stagione con il suo agente per trovare un accordo e ratificarlo. Meret ha 25 anni e quindi può rappresentare ancora il futuro per la squadra azzurra, che punta a tenere in rosa l’estremo difensore italiano.