Sepe: “Sono triste. Vi svelo che fine farà la statua di Maradona”

Domenico Sepe rivela di essere triste per la vicenda relativa alla statua di Maradona, rivelando che fine farà

La tristezza di Domenico Sepe si percepisce nelle sue parole. Intervistato da Radio Goal mentre era a Vicenza per assistere all’inaugurazione della statua raffigurante Paolo Rossi da lui realizzata, il noto scultore napoletano ha descritto il suo stato d’animo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Sono a Vicenza oggi con grande emozione e gioia. Ma anche con grande malinconia. Sono arrivato qui con una certa tristezza nel cuore per la questione della statua di Maradona“.

Domenico Sepe ha realizzato la statua per Paolo Rossi che è stata posizionata davanti allo stadio del Vicenza

“Oggi ho celebrato Pablito (l’artista ha realizzato un’opera per celebrare il talento del calcio italiano, ndr), ma la questione Maradona l’ha chiusa il Comune di Napoli e va bene così. Resta l’amarezza, la storia è finita, è passata. Non dipende da me. La statua è di mia proprietà e resta con me nel mio atelier a disposizione di chi la vorrà vedere”, ha rivelato Sepe con molto rammarico. La sua statua dedicata a Maradona è stata visibile al pubblico per una sola giornata all’esterno dello stadio. Ed ora resterà nell’atelier di Domenico Sepe.