Statua Paolo Rossi inaugurata a Vicenza, la moglie: “C’è un po’ di Napoli qui”

La statua di Paolo Rossi è stata inaugurata a Vicenza. La moglie ringrazia lo scultore Domenico Sepe ricordando che c’è un po’ di Napoli qui

Vicenza ha la sua statua di Paolo Rossi. Nella mattinata odierna, nella piazza antistante lo stadio Romeo Menti di Vicenza, è stata svelata al pubblico la statua in memoria dello storico bomber del club biancorosso oltre che della Nazionale campione del Mondo nel 1986 scomparso nel dicembre del 2020. A realizzare l’opera Domenico Sepe, noto artista napoletano conosciuto per aver anche realizzato la statua di Diego Armando Maradona. Presenti autorità comunali e i vertici del Vicenza calcio.

Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, è stata intervistata a Radio Kiss Kiss nel corso della trasmissione Radio Goal: “Che bel giorno questo nove marzo, c’è un po’ di Napoli anche qui. La statua che ci ha donato l’artista Sepe è bellissima, anzi no è stupenda. Tutti gli elementi anatomici, il polpaccio, gli occhi… ci sono tutti. C’è proprio Paolo in quest’opera. E’ stato straordinario Domenico, è bravissimo. Come tutti i napoletani ha grande cuore, c’è grande sentimento in questo gesto”.

A proposito della statua di Paolo Rossi, l’artista Domenico Sepe ha dichiarato: “La scultura di Paolo Rossi deve diventare un punto di riferimento per tutti. Un simbolo dell’Italia che ci ha portato sul tetto del mondo. Donare la mia opera per me è un motivo di grande orgoglio. Il tutto è nato in modo quasi istintivo con il coinvolgimento della moglie di Paolo Rossi. Da lì è venuta l’idea e l’esigenza di omaggiare con un’opera la figura dello straordinario sportivo ma soprattutto dell’uomo che è stato Pablito. Il campione Rossi ha lasciato un segno nell’immaginario di tutti. Era doveroso per me donare la mia professionalità e il mio “modellato” che trasformato in bronzo grazie al lavoro della fonderia di Gambellara, da oggi e nel tempo darà la garanzia di un materiale eterno“.