Statua Maradona, Sepe: “Il Boca Juniors la vuole per la Bombonera”

A proposito della statua di Maradona, il maestro Domenico Sepe rivela che il Boca Juniors la vuole per la Bombonera

Niente di meno che la ‘Bombonera’ potrebbe essere la nuova casa della Statua di Maradona realizzata dal maestro Domenico Sepe. A rilevare questa ipotesi, in queste ore molto concreta, è lo stesso artista napoletano, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta stamattina al Gran Caffè Gambrinus. Sulle polemiche e sulle voci che si sono susseguite sul suo conto, Sepe chiarisce: “La statua realizzata è un mio personale dono alla città di Napoli, Maradona è da sempre stato il mio idolo”.

Il Boca Juniors in trattativa con Domenico Sepe per l’acquisto della Statua di Maradona

Sepe svela poi la trattativa con il Boca Juniors: “Non ho bisogno di pubblicità il mio cuore è puro. Non cerco riflettori. Lavoro come scultore da oltre trent’anni, sono un cittadino rispettoso e non ho mai attaccato il Comune di Napoli: da parte mia c’è stata sempre massima apertura, ma se la statua di Diego non dovesse essere installata all’esterno dello stadio Maradona, potrebbe andare altrove. Sono già in trattativa con il Boca Juniors per installarla all’esterno della ‘Bombonera‘. Non cerco soldi, qualsiasi cifra che riceverò per la statua sarà devoluta in beneficenza”.