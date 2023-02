Napoli, Di Lorenzo salta l’allenamento: ecco il motivo

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo salta l’allenamento della ripresa a Castel Volturno per un permesso familiare

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti al SSCN Konami Training Center di Castel Volturno. Dopo il blitz di sabato al “Carlo Castellani” di Empoli ed il giorno di riposo indetto da Luciano Spalletti, la squadra ha svolto la prima seduta settimanale, in preparazione della sfida di venerdì alle 20.45 contro la Lazio allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli. Nell’allenamento odierno assente il capitano Giovanni Di Lorenzo per un permesso familiare richiesto alla società. Prosegue invece il recupero di Giacomo Raspadori che ha svolto terapie.

L’ufficio comunicazione del Napoli pubblica il report sul sito web: “Dopo il successo di Empoli, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Lazio in programma venerdì al Maradona alle ore 20.45 per la 25esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato in campo dove ha svolto lavoro di potenza aerobica. Di seguito esercitazione finalizzata al possesso palla e partita a campo ridotto. Raspadori ha svolto terapie. Di Lorenzo non ha partecipato alla seduta per permesso familiare“.