Di Lorenzo: “Che emozione essere il capitano del Napoli. Pizza o Carbonara? Non ho dubbi”

Giovanni Di Lorenzo parla alla Lega di Serie A in un video pubblicato sui social il capitano azzurro si racconta.

Giovanni Di Lorenzo è uno dei protagonisti assoluti del Napoli. Il nuovo gruppo è nato sotto la sui ‘guida’ in campo. Il nuovo capitano ha preso per mano la squadra durante il ritiro a Dimaro e lo ha fatto diventare un gruppo coeso, in cui tutti remano dalla stessa parte. Lo si capisce dai gesti di Osimhen per Kvaratskhelia, dai sorrisi in campo, dalla voglia di aiutarsi e dare sempre il massimo, anche quando non si gioca da titolare.

Di Lorenzo alla Lega di Serie A parla anche cosa ci vuole par arrivare a giocare a grandi livelli: “Non c’è un segreto particolare, deve esserci la passione e fare tanti sacrifici“. Al difensore viene anche chiesto: “Pizza o carbonara?” ed a quel punto non ci sono dubbi per Di Lorenzo: “Pizza tutta la vita“.

Di Lorenzo parla anche della nuova esperienza da capitano e dice: “È una sensazione bellissima ed emozione, è una cosa nuove anche per me, la prima volta che faccio il capitano, in una grande squadra e società e spero che anche i miei compagni siano contenti“.