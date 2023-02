De Paola: “Tra il Napoli di Sarri e questa Lazio c’è una differenza impressionante”

Paolo De Paola ritiene che tra il Napoli di Sarri e questa Lazio c’è una differenza impressionante

Paolo De Paola si sofferma su tanti temi nel corso del suo intervento a TMW Radio. Il giornalista ha esordito parlando della sconfitta dell’Inter a Bologna: “Leggo che si parla addirittura di divorzio tra l’Inter e Inzaghi. C’è una situazione critica e come non potrebbe esserlo. Ieri tra i peggiori c’è stato Brozovic, se hai trovato il tuo equilibrio a centrocampo con Calhanoglu in regia perché devi cambiare tutto? Inzaghi è stato debole nel far giocare un giocatore di grande personalità”.

Per De Paola la Lazio di Sarri non ha le stesse triangolazioni che aveva il Napoli

In merito alla vittoria del Milan contro l’Atalanta: “A volta basta ritrovare 1 o 2 pedine che puoi cambiare tutto, anche la criticata difesa a tre utilizzata nelle prime partite. Questa difesa a 3 con gli esterni che hanno gamba come Theo e Messias funziona, poi c’è un calciatore come Thiaw che sta impressionando. Gli metti vicino Kalulu e Tomori ed ecco che la difesa è fatta”.

Infine De Paola si sofferma sulle differenze tra il Napoli ed il Lazio nella loro versione sarrista: “La differenza tra il Napoli di Sarri e questa Lazio è impressionante, questa Lazio sa gestire bene il possesso ma non ha quelle triangolazioni che aveva il Napoli. La compagine biancoceleste sta guadagnando risultati e mi sembra un progetto più affidabile rispetto a quello della Roma”.