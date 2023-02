Simone Inzaghi: “Se fossimo andati in vantaggio cambiava la partita. Il terreno di gioco non ci ha aiutato…”

Simone Inzaghi allenatore dell’Inter ha parlato dopo la sfida con il Bologna, partita che i nerazzurri hanno perso 1-0 con gol di Orsolini.

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi a Dazn ha commentato la sconfitta con il Bologna: “Abbiamo preso gol nel nostro momento migliore, questo ci dispiace. Primo tempo insufficiente, brutto, non da Inter. Il secondo tempo abbiamo fatto meglio, creato qualche occasione, probabilmente se la sbloccavamo noi, staremo parlando di un’altra partita. Ma resta quel primo tempo insufficiente e questo non va bene“.

Secondo Inzaghi “si poteva fare meglio, dovevamo creare più occasioni. Poi le condizioni del campo di certo non aiutavano le nostre giocate, così come quelle del Bologna. Anche il gol che abbiamo incassato è rivedibile. Qualche occasione l’abbiamo avuta, ma doveva avere più lucidità e freddezza. Andando in vantaggio probabilmente avremmo gestito meglio la gara“.

L’allenatore dell’Inter parla anche di “stanchezza dopo la sfida di Champions League. Le gare europee di portano via tante energie, ma noi ci siamo abituati e dovevamo fare meglio. Tre sconfitte in trasferta dopo la Champions? È un dato che dobbiamo assolutamente analizzare, perché in trasferta dobbiamo fare di più per mantenere il nostro secondo posto“.