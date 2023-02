Napoli lo scudetto si avvicina : 18 punti di vantaggio, il Bologna affonda l’Inter

Il Bologna batte l’Inter per 1-0 con gol di Orsolini. Con questo risultato il Napoli primo in classifica ha un vantaggio di 18 punti sulla seconda in classifica.

Il Bologna di Thiago Motta vince contro l’Inter. Una vittoria che avvicina sempre di più i felsinei all’Europa e fa sprofondare i nerazzurri che ora vedono il Napoli volare verso lo scudetto con 18 punti di vantaggio.

Il turno di Champions League sembra aver pesato tantissimo sull’Inter che sembrava poter avere un ritmo importante, invece alla prima occasione i nerazzurri si sono fermati. Il Bologna ha dominato per tutta la partita ma è passata in vantaggio dopo al 72’ grazie ad un bellissimo gol di Orsolini. La reazione dell’Inter è velleitaria e trova pochissime occasioni.

I tre punti li prende il Bologna, mentre l’Inter subisce la sconfitta che fa sognare ancora di più il Napoli. La squadra di Spalletti ha già vinto la sua partita con l’Empoli e vede il suo vantaggi aumentare sempre di più.