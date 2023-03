Eintracht furioso con il Napoli: che smacco a De Laurentiis

L’Eintracht Francoforte ha deciso di non avere alcun incontro formale con la SSCN dopo il divieto di trasferta.

Secondo quanto scrive Repubblica la decisione dell’Eintracht Francoforte è stata già presa, non vuole avere nessun incontro con i rappresentanti della SSCN. Il motivo è il divieto di trasferta imposto ai tifosi del club tedesco.

Un divieto di trasferta che è stato deciso dal Viminale e non dal Napoli di Aurelio De Laurentiis. Eppure il club tedesco non vuole avere incontri ufficiali con la società azzurra, come prevede l’etichetta in questo caso. Nessuno scambio di doni, né pranzi di rito, un comportamento di certo non proprio eccellente da parte della società tedesca.

UFFICIALE: Napoli-Eintracht senza tifosi tedeschi

Il divieto di trasferta è stato confermato anche dal legale del club tedesco Philipp Reschke, che ha riportato l’informazione recapitata oggi alla società tedesca. La comunicazione presa dal Viminale, è stata comunicata dalla competente Prefettura di Napoli. Dunque non ci sarà nessun tifoso tedesco allo stadio Diego Armando Maradona per la gara di ritorno di Champions League, valida per gli ottavi di finale.

Una decisione che ha fatto infuriare i tifosi tedeschi, c’è chi addirittura ha chiesto che il Napoli fosse escluso dalla Champions League per questa decisione.