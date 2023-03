Eintracht Francoforte: pronto il ricorso per la gara col Napoli

L’Eintracht Francoforte valuta il ricorso contro il divieto di trasferta imposto dal Viminale ai tifosi tedeschi per la gara di Champions League col Napoli.

“Con i nostri esperti e avvocati italiani non nutriamo realisticamente alcuna speranza di poter ribaltare l’ordinanza con procedura d’urgenza, come dimostrano anche i casi simili in Serie A” lo fanno sapere i dirigenti dell’Eintracht Francoforte che stanno protestando per il divieto di trasferta.

Philipp Reschke, membro del consiglio di amministrazione dell’Eintracht, ha rincarato la dose attaccando le autorità italiane e (di nuovo) il Napoli: “Che la partita fosse stata classificata come ad alto rischio – si legge nella nota ufficiale della società tedesca – non è una scoperta dall’oggi al domani, ma era chiaro dal giorno del sorteggio. All’andata c’è stato un andamento in linea con le aspettative e nel complesso ben al di sotto dei timori”.

Champions League: Eintracht ricorso contro il divieto di trasferta a Napoli

“Le autorità di sicurezza napoletane hanno avuto quattro mesi di tempo e non vogliono o non sono in grado di garantire la sicurezza della partita in città e nello stadio. Entrambe le cose sono ugualmente inaccettabili e difficili da credere“, ha aggiunto il membro del consiglio di amministrazione del club.

Ora i dirigenti dell’Eintracht hanno intenzione dì presentare ricorso per permettere ai propri tifosi di andare in trasferta a Napoli.