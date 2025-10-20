20 Ottobre 2025

Spinazzola in lacrime: rischia due anni di stop | Purtroppo l’età è stata una mannaia sui piedi

Lorenzo Gulotta 20 Ottobre 2025
Spinazzola-Getty Images- Napolipiu.com

Il giocatore in forza alla squadra di Antonio Conte potrebbe dover saltare due anni per un brutto stop.

Leonardo Spinazzola si è fermato di nuovo, e questa volta la situazione sembra davvero seria.

Gli esperti stanno valutando l’entità del problema, ma le prime ipotesi parlano di un possibile stop fino a due anni. Per un giocatore della sua età, si tratta di un periodo molto lungo, difficile da affrontare sia fisicamente che mentalmente. La paura più grande è che questo possa compromettere la sua carriera.

In società e tra i tifosi c’è grande dispiacere. Spinazzola è sempre stato apprezzato per la sua professionalità e per la dedizione con cui ha affrontato ogni difficoltà. Vederlo di nuovo fermo è una grande delusione per tutti, ma anche un segnale di quanto lo sport possa essere duro e imprevedibile.

La situazione

Ora per Spinazzola sarà fondamentale mantenere calma e pazienza. Ci sarà un lungo percorso da affrontate e ci saranno valutazioni prima di sapere se potrà tornare in campo. Lui, che ha già superato momenti difficili, dovrà trovare ancora una volta la forza di crederci e la volontà.

Tutto lo spogliatoio gli è vicino. Tutti riconoscono il valore umano e sportivo di Spinazzola. In attesa di notizie più certe, resta solo da capire se potrà tornare presto o meno su un campo da calcio.

Spinazzola-imagephotoagency.it- Napolipiu.com

Il futuro incerto

In particolare parliamo del dualismo con un giocatore. Arrivato a Napoli dopo un lungo stop estivo, Miguel Gutiérrez si sta rapidamente imponendo come una delle rivelazioni della squadra di Antonio Conte. In un’intervista a Il Roma, il terzino spagnolo ha espresso tutta la sua gratitudine per l’accoglienza ricevuta e per la fiducia del tecnico, sottolineando come il legame con la città e con i tifosi sia nato ancor prima della firma del contratto.

Le sue parole e le prestazioni convincenti hanno consolidato un feeling immediato con l’ambiente partenopeo, che ritrova nuove ambizioni dopo lo scudetto del 2023. Gutiérrez rappresenta oggi una delle certezze del nuovo Napoli di Conte secondo quanto riportato da spazionapoli.it. La sua crescita, tuttavia, rischia di avere ripercussioni sulle gerarchie: Leonardo Spinazzola potrebbe vedere ridotto il suo spazio in squadra, trovandosi spesso relegato in panchina nei prossimi due anni e rischiando di stare fuori fino al termine del contratto.

