Spalletti: “Tre calciatori devono restare” De Laurentiis non guarderà in faccia nessuno

Luciano Spalletti ha chiesto al presidente Aurelio De Laurentiis la conferma di tre calciatori per la prossima stagione.

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha chiesto pubblicamente al presidente De Laurentiis la conferma di Koulibaly, Mertens e Ospina. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, difficilmente il patron azzurro accontenterà le richieste del tecnico.

“Aurelio De Laurentiis, intervenuto in conferenza stampa in occasione della presentazione del ritiro di Castel di Sangro, parla di ragione e sentimento che non sempre possono andare d’accordo e appare pronto a voltare pagina con il suo Napoli.

Il presidente non guarda in faccia nessuno e questo non faciliterà di certo le trattative per i rispettivi rinnovi. Parla di vil moneta e spiega: «Per me quei due calciatori (non nomina nemmeno Koulibaly e Mertens, ndr) sono persone che rispetto, a cui voglio molto bene, ma dipenderà solo da loro vedere se la vil moneta è l’unica cosa che li può appagare o se vivere a Napoli, vivere una situazione anche filosoficamente diversa, lo possano considerare un privilegio. Altrimenti è un problema che non mi riguarda più».

La Gazzetta dello Sport aggiunge: “Nonostante i desiderata di Luciano Spalletti – che aveva chiesto di confermare Koulibaly, Mertens e Ospina in quanto giocatori leader dello spogliatoio azzurro, De Laurentiis ha ribadito: «Tutti vendibili».

Spalletti spera che possa essere trovata una soluzione, si tratta di tre calciatori che hanno fatto la differenza nella stagione appena conclusa. Si prospetta un’estate abbastanza calda”.