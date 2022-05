L’aereo di Maradona ‘Tango D10S’ atteso anche a Napoli – FOTO

L’aero di Maradona ‘Tango D10s’ è stato presentato all’aeroporto di Moron a Buenos Aires, all’interno c’è anche un museo. Alla presentazione c’erano anche le figlie del fuoriclasse argentino Claudia Villafane, Dalma e Gianina. Grande entusiasmo per l’iniziativa messa in piedi dall’azienda tech Give and Get che farà un tour in Argentina, poi in Messico a Napoli e Dubai. Orgogliosa Dalma Maradona: “Sarà fantastico, mi entusiasma, l’aereo prima girerà per i cieli dell’Argentina e poi andrà in Qatar. Non è un aereo qualunque, per noi e per i tifosi. Sarà una bella emozione, anche se nulla rimedia all’assenza di papà, nulla di nulla. Non è l’arrivo dei Mondiali che ci ricorda che non c’è, ci facciamo i conti tutti i giorni”.

L’aereo di Maradona ‘Tango D10s’ è di soli dieci posti, ma all’interno c’è anche un piccolo museo del Pibe de Oro, con maglie e scarpe utilizzate dal fuoriclasse argentino. La livrea presenta Maradona che bacia la Coppa del Mondo del 1986, in cui l’attaccante ex Napoli segnò anche il gol del secolo. Mentre nella parte dell’ala c’è raffigurata ‘La Mano de Dios‘. Il tutto ad opera dell’artista e tifoso Maximiliano Bagnasco.

I Mondiali del Qatar quest’anno saranno i primi dopo la scomparsa del campione argentino, morto nel 2020. Lo ricorda anche l’ex allenatore argentino e campione del mondo 1986 con Maradona, Sergio Batista: “Non rendeva felice solo la gente fuori dal campo ma anche noi, i suoi compagni di squadra, che ce lo siamo goduto. Per questo sempre ci ricordiamo un aneddoto o un altro o come ci guidava alla vittoria. Quel Mondiale emerge in ogni chiacchierata”.