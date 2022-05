Caressa: “Quel gol di Maradona fa proprio schifo, possiamo dirlo”

Fabio Caressa giornalista di Sky commenta il gol di mano di Maradona segnato ci. l’Argentina nella sfida con l’Inghilterra al Mondiale ’86. Un gol che è passato alla storia come ‘La mano de Dios’ che ha ispirato artisti, cantautori e registi. Come non ricordare il recente film di Sorrentino. Insomma una leggenda vera, che nasce da un giocatore che ha dimostrato sul campo di essere il più forte di tutti i tempi.

Ma Caressa in quel gol di Maradona con la mano non ci vede tutta questa poesia, evidentemente. Ma forse non ricorda la guerra delle Malvinas e tutto quello che rappresentava la sfida tra Argentina ed Inghilterra del Mondiale 86. In un video su YouTube, Caressa ha detto: “A distanza di tanti anni lo possiamo dire, quel gol fa proprio schifo. Io non sono uno di quelli che vanno per il politically correct, ma nonostante mi sia anche piaciuto non era gol“. Ricordiamo anche che in quella stessa partita Maradona segnò un altro gol leggendario, quello passato alla storia come il gol del secolo.