Gazzetta: “De Laurentiis rosica per la Roma. Ha un problema con la piazza”

De Laurentiis secondo la Gazzetta dello sport, invidia la Roma per la vittoria in Europa e non riesce a superare il problema con la piazza.

La conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis al centro del focus della Gazzetta della Sport. Secondo il quotidiano rosa il patron del Napoli prepara una rivoluzione e nasconde alcune piccole incongruenze:

De Laurentiis si rende conto di avere un problema con la piazza. Lo capisci quando quasi “rosica” parlando della Roma («che ha vinto la Conference – che per il presidente non conta nulla, e ha già fatto 20mila abbonamenti»).

Per questo motivo afferma : «Faremo di tutto per riportare a Napoli lo scudetto, tutti insieme». Accanto uno Spalletti attento a soppesare le parole per dimostrare sintonia con la società «Bisogna navigare a vista. Con equilibrio e sostenibilità. Ma mantenendo una squadra competitiva, con calciatori forti.

Col presidente sono d’accordo nell’aprire gli allenamenti ai tifosi un giorno alla settimana. Almeno su questo siamo d’accordo…». L’unica battuta che si permette. Dopo che De Laurentiis aveva ribadito: «Tutti vendibili».

La Gazzetta aggiunge: De Laurentiis comunque va avanti a modo suo e apre all’arrivo di Bernardeschi, anche se si parla di una richiesta di ingaggio da 4 milioni. Chiude sul ritorno di Cavani: «Devi sempre aver chiaro che se la gente non gioca, anche se è dolce, simpatica e ama il territorio, ti creerà sempre problemi nello spogliatoio».

Poi a petto in fuori aggiunge: «Il 22 maggio è finito il campionato, il 27 avevamo chiuso il sostituto di Insigne, il sostituto di Ghoulam, riscattato Anguissa e prolungato Juan Jesus. Quattro operazioni in 5 giorni. Non stiamo dormendo!».