Spal-Napoli 1-1. Grande chance sfumata per gli azzurri

Spal-Napoli 1-1 decidono le reti di Milik e Kurtic. Nel secondo tempo gli azzurri all’assalto ma la Spal resiste e strappa il pareggio.



Finisce 1-1 tra Spal e Napoli. Gli azzurri predono una grande occasione per accorciare sulle prime in classifica. I due gol nel primo tempo ad opera di Milik e Kurtic

Il Napoli arriva a Ferrara con l’euforia della Champions, la Spal ha preparato la partita della vita.

SPAL-NAPOLI 1-1

Comincia bene la squadra di Semplici che spaventa gli azzurri con una punizione di Petagna che colpisce la traversa, spaventando i tifosi del Napoli assiepati dietro la porta di Ospina.

Il Napoli non sembra subire il colpo e sblocca il risultato al 9′ con un bel sinistro dal limite di Milik, che si conferma in grande condizione.

La formazione di Semplici non rinuncia però ad alzare il proprio baricentro e torna subito in partita al 16′ con Kurtic, che sfrutta il bel cross basso di Strefezza e la grande dormita difensiva del Napoli in area.

Il ritmo della gara resta alto e prima dell’intervallo, l’arbitro La Penna, annulla un calcio di rigore su Mertens per un tocco di mano di Vicari in area.

L’arbitro in un primo tempo l’arbitro assegna il rigore, poi cambia la sua decisione dopo aver rivisto l’azione al VAR.

Ad inizio ripresa Vicari devia di testa su corner a colpo sicuro, ma Ospina compie un vero e proprio miracolo sulla linea di porta.

Ancelotti toglie un deludente Elmas e manda in campo Fabian Ruiz, mentre Semplici gioca la carta Floccari al posto di Paloschi.

Nella fase finale del match il Napoli ci prova in ogni modo: Fabian Ruiz colpisce un palo clamoroso al termine di un’azione da manuale, poi Milik ingaggia un duello personale con Berisha, che toglie per ben tre volte la doppietta al centravanti polacco.

In pieno recupero il neo entrato Llorente spreca di testa il match ball a due passi dalla linea di porta.

La SPAL regge all’assalto del NAPOLI e strappa un punto che vale oro, occasione mancata per gli azzurri.

IL TABELLINO

SPAL-NAPOLI 1-1

Marcatori: 9′ Milik, 16′ Kurtic

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor (54′ Cionek); Strefezza, Kurtic (77′ Valoti), Missiroli, Murgia, Reca; Paloschi (61′ Floccari), Petagna.

NAPOLI (4-4-2): Ospina, Malcuit (70′ Callejon), Koulibaly, Luperto, Di Lorenzo; Elmas (54′ Fabian Ruiz), Allan, Zielinski, Insigne; Mertens (72′ Llorente), Milik.

Arbitro: La Penna

Ammoniti: Strefezza (S), Tomovic (S), Luperto (N), Cionek (S)

Espulsi: Nessuno