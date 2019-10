Spal-Napoli, Ghoulam deluso per l’esclusione. Ecco cosa filtra

Ghoulam escluso anche da Spal-Napoli. L’algerino deluso per l’ennesima panchina. Da Castel Volturno filtra una voce

Faouzi Ghoulam escluso anche dall’11 titolare che sfiderà la Spal. L’algerino non ha proferito parola quando Ancelotti ha comunicato la formazione. Ghoulam ha accolto l’ennesima esclusione con professionalità ma anche con un pizzico di amarezza.

Il terzino da tempo sta collezionando un buon numero di panchine e tribune, è prevedibile che non stia vivendo bene questa situazione, nonostante Ancelotti lo abbia rassicurato, spiegando che le scelte sono esclusivamente di natura tecnica.

Secondo voci di corridoio provenienti da Castel Volturno, come racconta Areanapoli, il giocatore starebbe facendo molta fatica a trovare una condizione fisica accettabile per poter reggere una gara da 90 minuti. Nei giorni scorsi l’algerino si è allenato con grande impegno e spera che i suoi muscoli possano ritrovare lo sprint di un tempo. C’è la sensazione che il calciatore non si sia più ripreso mentalmente dal doppio infortunio subito tra 2017 e 2018..