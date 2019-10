Formazione Napoli: Ghoulam e Elmas titolari, le scelte di Ancelotti

La probabile formazione del Napoli in vista della sfida con la Spal vede il ritorno di Faouzi Ghoulam e Eljif Elmas da titolari. Mentre in attacco rientra Arkadiusz Milik.

Carlo Ancelotti nella lista dei convocati ha dovuto di nuovo escludere Manolas e Mario Rui, ma rientra Maksimovic. Il tecnico azzurro sembra orientato a puntare ancora su Callejon e Mertens, con Insigne che potrebbe giocare a sinistra.

I cambi di Ancelotti

Carlo Ancelotti sta ancora pensando alla formazione del Napoli in vista della sfida con la Spal. Ma secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport in difesa potrebbe rientrare Ghoulam che era stato tenuto fuori sia dalla sfida col Verona sia dalla partita di Champions League con il Salisburgo. Con il rientro dell’algerino Giovanni Di Lorenzo riprende il posto a destra, mentre Luperto sarà confermato in difesa al fianco di Koulibaly, nonostante il recupero di Maksimovic che va in panchina. A centrocampo riecco Elmas. Il macedone è pronto a sostituire Fabian Ruiz affiancato da Piotr Zielinski. C’è ancora Callejon titolare con Insigne a sinistre, mentre in attacco pronto a giocare titolare Milik, affiancato da Mertens.