Napoli, i convocati di Ancelotti: out Mario Rui e Manolas, rientro in difesa

La SSC Napoli ha reso nota la lista dei convocati di Carlo Ancelotti in vista della trasferta di Ferrara. Il tecnico di Reggiolo deve fare ancora a meno di Manolas e Mario Rui.

Tra i convocati ritorna Maksimovic dopo l’infortunio, così come Ghoulam che non era in lista nell’ultima trasferta in Austria per la sfida di Champions League contro il Salisburgo.

Napoli: allenamento e convocati

Come fa sapere il sito ufficiale della società partenopea questo pomeriggio la squadra agli ordini di Carlo Ancelotti ha lavorato sul campo 2 con la sessione di riscaldamento a secco, succesivamente serie di torelli. In seguito lavoro finalizzato alla reattività ed esercitazioni sui calci piazzati. Chiusura dedicata ad una partita a campo ridotto, poi il viaggio verso Ferrara dove domani alle 15 il Napoli affronterà la Spal di Leonardo Semplici. Hysaj, Mario Rui e Manolas hanno svolto lavoro personalizzato in campo e non saranno del match.

Ecco i convocati: Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian, Gaetano, Ghoulam, Insigne, Karnezis, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Tonelli, Younes, Zielinski.