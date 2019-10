Semplici: “Napoli dietro la Juve, serve una grande prestazione”. L’allenatore della Spal parla in conferenza stampa alla viglia della sfida con gli azzurri.

Gli uomini di Ancelotti sfideranno a Ferrara la Spal alle ore 15. Match che potrà essere seguito anche in diretta Tv su Dazn. Gli azzurri potrebbero scendere in campo con la doppia torre Milik-Llorente, semplici recupera Strefezza e Murgia.

Semplici in conferenza stampa

Leonardo Semplici, allenatore della Spal non ha dubbi: “Il Napoli dopo la juve è la squadra migliore, sia a livello di organico che di esperienza”. Il tecnico mette gli azzurri davanti all’Inter di Conte e dice: “E’ una squadra di valore assoluto e con loro ci sono ben pochi vantaggi”. Intanto recupera “Strefezza e Murgia, con quest’ultimo che può giocare titolare, ci sono tante gare ed anche lui avrà spazio” dice Semplici che aggiunge: “Con il Napoli serve una grande prestazione e ci siamo allenatore per fare in modo che i ragazzi giochino fino alla morte, provando a portare a casa punti importanti per la classifica”.